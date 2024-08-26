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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1616 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1616 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1616 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1616 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2230 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 22000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 10 дукатов (Португал) 1616 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов (Португал) 1616 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Польша 10 дукатов (Португал) 1616 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 10 дукатов (Португал) 1616 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1616 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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