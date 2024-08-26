Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов (Португал) 1622 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 35 гр
- Диаметр 40 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 10 дукатов (Португал)
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1622 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24011 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
220000 $
Цена в валюте аукциона 220000 USD
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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