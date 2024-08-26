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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1622 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1622 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1622 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 40 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1622
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1622 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24011 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
220000 $
Цена в валюте аукциона 220000 USD
Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
192402 $
Цена в валюте аукциона 710000 PLN
Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VF
Цена
Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1622 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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