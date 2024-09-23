10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Поясной портрет" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Поясной портрет". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Otto Helbing за 975 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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