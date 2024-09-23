Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) "Поясной портрет" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 35 гр
- Диаметр 43 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 10 дукатов (Португал)
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) года "Поясной портрет". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Otto Helbing за 975 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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