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10 дукатов (Португал) 1629 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1629 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340000 EUR. Торги состоялись 29 января 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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