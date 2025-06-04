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10 дукатов (Португал) 1629 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1629 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III ВазаРеверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1629 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес35,19 гр
  • Диаметр45 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодСигизмунд III Ваза
  • Номинал10 дукатов (Португал)
  • Год1629
  • ПравительСигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный дворБыдгощ
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1629 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340000 EUR. Торги состоялись 29 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 10 дукатов (Португал) 1629 на аукционе Künker - 29 января 2025
ПродавецKünker
Дата29 января 2025
СохранностьXF
Цена
354577 $
Цена в валюте аукциона 340000 EUR
Польша 10 дукатов (Португал) 1629 на аукционе Künker - 28 января 2021
ПродавецKünker
Дата28 января 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
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