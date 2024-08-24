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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1618 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1618 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1618 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1618 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24010 проданному на аукционе Stack's Bowers за 110000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
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Польша 10 дукатов (Португал) 1618 "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 10 дукатов (Португал) 1618 "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1618 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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