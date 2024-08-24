Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов (Португал) 1618 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 35 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 10 дукатов (Португал)
- Год 1618
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1618 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24010 проданному на аукционе Stack's Bowers за 110000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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