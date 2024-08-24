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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1592 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1592 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1592 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1592 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 825000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
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Польша 10 дукатов (Португал) 1592 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 дукатов (Португал) 1592 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
214153 $
Цена в валюте аукциона 825000 PLN
Польша 10 дукатов (Португал) 1592 "Рига" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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