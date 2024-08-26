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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1592 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1592 HW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1592 Рига
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1592
Средняя цена 130000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1592
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Дукат 1592 Гданьск
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 220 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 IF Олькушский монетный двор Портрет в обводке
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 Олькушский монетный двор
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 282
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 Рига
Средняя цена 60 $
Продажи
7 436
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 Литва
Средняя цена 180 $
Продажи
0 277
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 Мальборкский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 240
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 Мальборкский монетный двор Золото
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1592 Гданьск
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1592 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 130 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шеляг 1592 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 50 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1592 Рига
Средняя цена 20 $
Продажи
1 2
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг 1592 Литва
Средняя цена 120 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1592 Мальборкский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий 1592 Гданьск
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1592 CWF
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
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