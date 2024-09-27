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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1592 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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