Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1592 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 11 февраля 2024
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Дата 11 февраля 2024
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Дата 8 февраля 2024
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Сохранность XF
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Сохранность XF45 NGC
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Дата 6 декабря 2023
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Сохранность F
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Продавец Numedux
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Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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