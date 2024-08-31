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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1592 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1592 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1592 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1592 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (10)
  • Wójcicki (7)
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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