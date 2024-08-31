Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1592 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1592 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
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- Stary Sklep (2)
- WCN (3)
- WDA - MiM (4)
- Wójcicki (3)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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