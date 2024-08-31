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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1592 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1592 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1592 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1592 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
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  • Niemczyk (3)
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  • Stary Sklep (2)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (3)
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1592 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1592 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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