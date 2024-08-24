Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1592 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1592 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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