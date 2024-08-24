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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1592 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1592 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1592 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1592 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 520 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе Aurea - May 27, 2015
Продавец Aurea
Дата 27 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Денарий 1592 "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1592 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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