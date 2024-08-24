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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1592 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1592 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1592 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1592 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5600 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
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Польша Денарий 1592 CWF на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Денарий 1592 CWF на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
813 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша Денарий 1592 CWF на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1592 CWF на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1592 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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