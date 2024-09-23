Трояк (3 гроша) 1592 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1350 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность UNC (16) AU (11) XF (138) VF (95) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (3) MS61 (2) AU58 (1) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (12) PCGS (1)

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