Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (240) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2850 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
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Дата 26 апреля 2024
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Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 17 марта 2024
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Продавец Naumann
Дата 3 марта 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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