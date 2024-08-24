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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (240) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2850 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Naumann - March 3, 2024
Продавец Naumann
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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