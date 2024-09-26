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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1592 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1592 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1592 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1592 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3574 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 140 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1592 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1592 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша Шеляг 1592 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1592 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1592 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1592 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1592 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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