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Шеляг 1592 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1592 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3574 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 140 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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