Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1592 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1592 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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