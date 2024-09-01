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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1592 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1592 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1592 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1592 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1250 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (1)
  • Tempus (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша Шеляг 1592 "Литва" на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1592 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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