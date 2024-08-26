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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1592 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1592 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1592 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1592 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1592 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1592 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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