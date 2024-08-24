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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер без года (1587-1632) "Тип 1587-1588" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер без года (1587-1632) "Тип 1587-1588" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер без года (1587-1632) "Тип 1587-1588" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер без года (1587-1632) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Otto Helbing за 1050 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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