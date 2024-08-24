Талер без года (1587-1632) "Тип 1587-1588" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер без года (1587-1632) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Otto Helbing за 1050 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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