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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1592 года "Тип 1590-1592" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1592 года "Тип 1590-1592" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1592 года "Тип 1590-1592" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1592 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 370000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1592 на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1592 на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
129953 $
Цена в валюте аукциона 370000 PLN
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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