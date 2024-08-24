Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1592 года "Тип 1590-1592" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1592 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 370000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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Где продать?
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