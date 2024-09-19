Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг без года (1587-1632) "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1658 проданному на аукционе Coins.ee за 157 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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