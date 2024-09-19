Шеляг без года (1587-1632) "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1658 проданному на аукционе Coins.ee за 157 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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