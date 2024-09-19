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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг без года (1587-1632) "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг без года (1587-1632) "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг без года (1587-1632) "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1658 проданному на аукционе Coins.ee за 157 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Рига" на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1587 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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