Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1592 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1592 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 10000 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2021.
Сохранность
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- Poznański Dom Aukcyjny (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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