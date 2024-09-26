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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1592 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1592 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1592 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1592 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 10000 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dorotheum (1)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
Польша Дукат 1592 "Гданьск" на аукционе Naumann - April 2, 2023
Продавец Naumann
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
6251 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Польша Дукат 1592 "Гданьск" на аукционе Dorotheum - November 26, 2021
Продавец Dorotheum
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
11209 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Польша Дукат 1592 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1592 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1592 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Дукат 1592 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1592 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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