Dorotheum GmbH & Co KG
Описание фирмы
- Название Dorotheum GmbH & Co KG
- Страна Австрия
- Год основания 1707
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://www.dorotheum.com
Офис в Вене
- Страна Австрия
- Город Вена
- Адрес Dorotheergasse, 17
- Телефон +431515600
- Email customer.services@dorotheum.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
14 мая 2025 16 мая 2025 Dorotheum 1469 Торги открыты
13 ноября 2024 15 ноября 2024 Dorotheum 1475 939,969 $
15 мая 2024 17 мая 2024 Auction 540 1265 1,897,514 $
15 ноября 2023 17 ноября 2023 November 2023 Auction 1695 1,448,636 $
10 мая 2023 12 мая 2023 Dorotheum 1412 1,781,988 $
16 ноября 2022 18 ноября 2022 Dorotheum 1350 1,070,831 $
21 сентября 2022 Dorotheum 250 2,980,954 $
18 мая 2022 20 мая 2022 Dorotheum 535 1572 1,345,177 $
24 ноября 2021 26 ноября 2021 Dorotheum 1774 1,187,634 $
26 мая 2021 28 мая 2021 Dorotheum 1786 1,549,201 $
18 ноября 2020 20 ноября 2020 Dorotheum 1634 1,431,526 $
19 июня 2020 Dorotheum 284 356,849 $
17 июня 2020 18 июня 2020 Dorotheum 1483 1,030,608 $
15 ноября 2019 Dorotheum 381 246,467 $
14 ноября 2019 Dorotheum 1024 421,947 $
13 ноября 2019 Dorotheum 1014 639,080 $
23 мая 2019 Dorotheum 1066 807,547 $
22 мая 2019 Dorotheum 731 523,893 $
21 мая 2019 Dorotheum 305 197,146 $
16 ноября 2018 Dorotheum 387 352,923 $