Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1592 года IF "Олькушский монетный двор". Портрет в обводке (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Портрет в обводке
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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