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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1592 года IF "Олькушский монетный двор". Портрет в обводке (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Портрет в обводке

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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