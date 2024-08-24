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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор". Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор" Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор" Золото - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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