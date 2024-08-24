Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор". Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
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