Трояк (3 гроша) 1592 года "Мальборкский монетный двор". Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Для продажи Трояк (3 гроша) 1592 "Мальборкский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.