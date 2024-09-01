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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1592 года "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Олькушский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2422 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
633 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 7750 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" на аукционе Rauch - April 24, 2013
Продавец Rauch
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1592 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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