Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1592 года "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Олькушский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2422 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 7750 PLN
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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