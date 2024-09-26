Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1587-1632) L (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года со знаком L. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7250 PLN. Торги состоялись 20 ноября 2021.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1741 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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