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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1587-1632) L (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий без года (1587-1632) L - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий без года (1587-1632) L - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года со знаком L. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7250 PLN. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (1)
Польша Денарий без года (1587-1632) L на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Денарий без года (1587-1632) L на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
697 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша Денарий без года (1587-1632) L на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Денарий без года (1587-1632) L на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1741 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Польша Денарий без года (1587-1632) L на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий без года (1587-1632) L на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Денарий 1587 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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