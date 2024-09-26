Денарий без года (1587-1632) L (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года со знаком L. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 7250 PLN. Торги состоялись 20 ноября 2021.

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