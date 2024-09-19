Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг без года (1587-1632) "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе WDA - MiM за 800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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