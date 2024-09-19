Шеляг без года (1587-1632) "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе WDA - MiM за 800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

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