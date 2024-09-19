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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг без года (1587-1632) "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг без года (1587-1632) "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг без года (1587-1632) "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе WDA - MiM за 800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - October 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1587 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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