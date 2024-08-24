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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1587-1632) "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий без года (1587-1632) "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий без года (1587-1632) "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3400 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.

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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Денарий без года (1587-1632) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1587 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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