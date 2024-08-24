Денарий без года (1587-1632) "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3400 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.

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