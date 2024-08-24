Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1587-1632) "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3400 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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