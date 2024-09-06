Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий без года (1587-1632) W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1153 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2900 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (2)
- MARCINIAK (4)
- WCN (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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