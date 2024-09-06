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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий без года (1587-1632) W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий без года (1587-1632) W "Тип 1587-1609" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий без года (1587-1632) W "Тип 1587-1609" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1153 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2900 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (4)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий без года (1587-1632) W на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1587 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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