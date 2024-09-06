Денарий без года (1587-1632) W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий без года (1587-1632) года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1153 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2900 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность UNC (3) XF (3) VF (1) Нет оценки (2)