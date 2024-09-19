Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1592 года "Тип 1592-1598" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1592 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2737 проданному на аукционе H.D. Rauch за 42000 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2014.
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
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Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VG
Цена
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Где продать?
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