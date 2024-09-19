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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1592 года "Тип 1592-1598" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1592 года "Тип 1592-1598" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1592 года "Тип 1592-1598" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1592 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2737 проданному на аукционе H.D. Rauch за 42000 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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Польша Дукат 1592 на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
27504 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Польша Дукат 1592 на аукционе Naumann - July 5, 2020
Продавец Naumann
Дата 5 июля 2020
Сохранность VF
Цена
26938 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Польша Дукат 1592 на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Дукат 1592 на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1592 на аукционе Rauch - April 11, 2014
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1592 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1592 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
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Польша Дукат 1592 на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1592 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1592 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1592 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Польша Дукат 1592 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VG
Цена
******
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Польша Дукат 1592 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1592 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1592 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1592 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1592 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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