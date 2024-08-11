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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг без года (1587-1632) "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг без года (1587-1632) "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг без года (1587-1632) "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Познаньский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 32 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.

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Польша Шеляг без года (1587-1632) "Познаньский монетный двор" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Познаньский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шеляг без года (1587-1632) "Познаньский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1587 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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