Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг без года (1587-1632) "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Познаньский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 32 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.
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