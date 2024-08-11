Шеляг без года (1587-1632) "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг без года (1587-1632) года "Познаньский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 32 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.

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