Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1592 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1592
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (277)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2850 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
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Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
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