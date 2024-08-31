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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1592 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1592 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1592
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (277)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1592 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2850 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1592 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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