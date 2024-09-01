Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер без года (1587-1632) (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 18,7 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год без года (1587-1632)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер без года (1587-1632) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
17625 $
Цена в валюте аукциона 17625 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
77269 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Где продать?
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