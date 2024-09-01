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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер без года (1587-1632) (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Талер без года (1587-1632) - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер без года (1587-1632) - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18,7 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год без года (1587-1632)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер без года (1587-1632) года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
17625 $
Цена в валюте аукциона 17625 USD
Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
77269 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер без года (1587-1632) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1587 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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