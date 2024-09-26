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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1616 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1616 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1616 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 42 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1616 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Otto Helbing за 1300 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша 10 дукатов (Португал) 1616 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов (Португал) 1616 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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