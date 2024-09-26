Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов (Португал) 1616 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 35 гр
- Диаметр 42 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 10 дукатов (Португал)
- Год 1616
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1616 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Otto Helbing за 1300 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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