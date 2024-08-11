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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1617 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1617 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1617 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1617 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

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Польша 10 дукатов (Португал) 1617 "Литва" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
214140 $
Цена в валюте аукциона 200000 EUR
Польша 10 дукатов (Португал) 1617 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов (Португал) 1617 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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