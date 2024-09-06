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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1611 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1611 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1611 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 34,652 гр
  • Диаметр 37 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1611 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе

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Польша 10 дукатов (Португал) 1611 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 10 дукатов (Португал) 1611 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1611 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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