Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 дукатов (Португал) 1611 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1611 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе
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