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10 дукатов (Португал) 1621 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1621 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2231 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 28000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Где продать?
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