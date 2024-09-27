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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 дукатов (Португал) 1621 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1621 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 10 дукатов (Португал) 1621 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 40 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов (Португал)
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 дукатов (Португал) 1621 года "Литва". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2231 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 28000 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Польша 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
800 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 800 Mark

Где продать?

Для продажи 10 дукатов (Португал) 1621 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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