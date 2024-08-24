Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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