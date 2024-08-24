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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (9)
  • Stary Sklep (6)
  • WCN (9)
  • Wójcicki (6)
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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