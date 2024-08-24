Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 22 апреля 2023.

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