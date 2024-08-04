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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (283) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - June 18, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

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