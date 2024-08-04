Трояк (3 гроша) 1598 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33077 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность UNC (35) AU (13) XF (148) VF (70) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (6) MS63 (5) MS62 (5) MS61 (4) AU58 (1) AU55 (6) AU50 (1) Сервис NGC (31) PCGS (2)

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