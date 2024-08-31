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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1598 года B "Тип 1579-1599" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1598 года B "Тип 1579-1599" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1598 года B "Тип 1579-1599" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1598 года со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
1803 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 1 грош 1598 B на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 1 грош 1598 B на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1598 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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