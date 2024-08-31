1 грош 1598 года B "Тип 1579-1599" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1598 года со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

Сохранность VF (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)