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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (202)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Stary Sklep за 12000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 2850 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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