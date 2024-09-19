Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1598 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1598 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 43000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
Сохранность
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- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rauch (1)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
5091 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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