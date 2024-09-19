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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1598 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1598 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1598 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1598 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 43000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (1)
  • WCN (2)
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10643 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
5091 $
Цена в валюте аукциона 20500 PLN
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Dorotheum - September 21, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Rauch - December 13, 2013
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Дукат 1598 "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1598 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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