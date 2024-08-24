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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года IF B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (13)
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  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
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