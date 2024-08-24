Трояк (3 гроша) 1598 года IF B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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