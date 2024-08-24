Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года IF B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1750 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF40 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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