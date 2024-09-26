Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1598 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе WDA - MiM за 1100 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
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