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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1598 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1598 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1598 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе WDA - MiM за 1100 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
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  • WDA - MiM (2)
Польша Шеляг 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша Шеляг 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шеляг 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Шеляг 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1598 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Шеляг 1598 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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