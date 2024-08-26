Трояк (3 гроша) 1598 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 10 мая 2021.

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