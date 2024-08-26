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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF SC HR "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF SC HR "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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