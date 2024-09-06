Трояк (3 гроша) 1598 года HR K "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком HR K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1850 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.

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