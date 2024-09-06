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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года HR K "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года HR K "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года HR K "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Всховский монетный двор" со знаком HR K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1850 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1598 HR K "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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