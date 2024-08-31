Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29283 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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