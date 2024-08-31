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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (457)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29283 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1598 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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