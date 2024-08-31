Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1598 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (457)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1598 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29283 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (2)
- Bereska (1)
- Cieszyńskie CN (2)
- Coins.ee (9)
- COINSNET (9)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (3)
- Felzmann (1)
- Frühwald (4)
- GGN (12)
- Golden Lion (3)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (2)
- Höhn (1)
- JMPG (3)
- Katz (3)
- Künker (3)
- La Galerie Numismatique (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- MARCINIAK (52)
- Monety i Medale (3)
- Naumann (5)
- Niemczyk (44)
- Numedux (28)
- Numimarket (12)
- NUMIS Klitończyk (2)
- Numisbalt (7)
- PDA & PGN (6)
- Pegasus Auctions (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (20)
- Provenance Auctions (2)
- Rauch (15)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (39)
- Solidus Numismatik (1)
- Stare Monety (3)
- Stary Sklep (39)
- Tempus (5)
- Via (1)
- WCN (67)
- WDA - MiM (17)
- Wójcicki (24)
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 22
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1598 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск