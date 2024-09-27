Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1598 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1598
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1598 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 434 USD. Торги состоялись 21 августа 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (5)
- GGN (3)
- Janas (1)
- Künker (3)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numisbalt (3)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stack's (1)
- Stary Sklep (1)
- WCN (6)
- WDA - MiM (4)
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 4 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Денарий 1598 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск