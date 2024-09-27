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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1598 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1598 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1598 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1598
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1598 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 434 USD. Торги состоялись 21 августа 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 8, 2016
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Aurea - October 4, 2016
Продавец Aurea
Дата 4 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Aurea - May 26, 2016
Продавец Aurea
Дата 26 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1598 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1598 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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