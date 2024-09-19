Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1000 (1609) года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1000 (1609) года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1000 (1609) года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,68 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1000 (1609)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1000 (1609) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1900 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
Польша 1 грош 1000 (1609) "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Польша 1 грош 1000 (1609) "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Польша 1 грош 1000 (1609) "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 грош 1000 (1609) "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1000 (1609) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1000 (1609) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1609 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1609 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск