Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1000 (1609) года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,68 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1000 (1609)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1000 (1609) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1900 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.
Сохранность
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- COINSNET (1)
- Numisbalt (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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