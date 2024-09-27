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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1627 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1627 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1627 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,04 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1627 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе WDA - MiM за 2600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1627 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1627 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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