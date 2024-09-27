Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1627 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,04 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1627
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1627 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе WDA - MiM за 2600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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